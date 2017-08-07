رئيس الهيئة العامة للسياحة يزور بلدية ترهونة ويجري لقاءات حول تنشيط السياحة بالمنطقة.

طرابلس 7 أغسطس 2017 (وال) - قام رئيس الهيئة العامة للسياحة "خيضر مالك" خلال اليومين الماضيين رفقة عدد من الموظفين بالهيئة، بزيارة لمدينة ترهونة، للاطلاع على مقومات السياحة بالمنطقة، والتنسيق والتعاون مع المجلس البلدي . واطلع رئيس الهيئة والفريق المرافق، في جولة ميدانية على مشروع منتزه عين الشرشارة العائلي وملحقاته، وموقع قصر (دوغة) الأثري، والمركز التجاري (اشقيقة مول)، ومدرسة المرحوم صالح سويسي النموذجية. وبحث رئيس الهيئة مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، البرامج والخطط الكفيلة بتنشيط حركة السياحة في البلدية، و مقترح تنظيم مهرجان السلام السياحي، وتنظيم دورة في (الاتيكيت والبرتوكول)، لإدارة المراسم التابعة للبلدية. وقال رئيس الهيئة في كلمة له بالمناسبة إن منطقة ترهونة بمعالمها الأثرية وصروحها التاريخية، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وتضاريسها المتباينة، وكرم وطيبة أهلها، تعتبر مقصداً سياحياً مهماً على خارطة السياحة الداخلية والدولية، وتصنف ضمن المناطق السياحية الواعدة. وأشاد بمبادرات المجلس البلدي ورجال الاعمال وأهالي المدينة، الرامية إلى تنشيط حركة السياحة عبر إحياء منتزه الشرشارة العائلي، والاهتمام بالتراث الثقافي والطبيعي، وحمايته ، وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية، وتنظيم المهرجانات الهادفة إلى تعزيز دور السياحة، بأنماطها المختلفة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ... وال ...