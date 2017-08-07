المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم ينهي معسكره الخارجي بتونس .

طرابلس 7 أغسطس 2017 (وال) - أنهى المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم معسكره التدريبي الخارجي الذي تواصل لمدة سبعة أيام بتونس، وذلك ضمن إستعداداته للتصفيات المؤهلة للنهائيات الأفريقية للاعبين الشباب. وخاض المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم خلال تدريباته بمعسكره الخارجي الذي أنهاه يوم الجمعة الماضي، تحت إشراف المدرب الوطني " عياد القاضي " مباراتين وديتين تعادل مع الفريق الثاني للنادي الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة الأولى ، وبنفس النتيجة بهدف لمثله مع نظيره السعودي في المباراة الثانية . ودخل المنتخب الوطني للشباب هذا المعسكر بقائمة تضم 21 لاعبا هم : عبد المهيمن الحراري، إسلام الهرام، علي بلقاسم، عز الدين الفضلي، معاد عبد الباسط، محمد حبيقة، عبد الله بودبوس، صالح الورفلي، مهند الفزاني، صلاح فكرون، طارق سعد، محمد القاضي، المهدي الكوت، محمد فتحي، بلقاسم رجب، سهيل الغرياني، معاد عيسى، عزو العقوري، مالك عبيد، فاروق مصطفى، عبد الفتاح التركي. ...(وال)...