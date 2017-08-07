المصرف المركزي يمنح موافقته لتوريد 750 الف راس غنم اضاحي.

طرابلس 7 اغسطس 2017-( وال )- أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير"ان المصرف قد منح موافقته النهائية لعدد( 54 ) شركة محالة اليه من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لتوريد ( 750 ) الف راس غنم أضاحي بقيمة( 100 )مليون دينار ليبي. وبين الكبير في تصريح لإذاعة ليبيا الرسمية نشر أمس ان موافقة المصرف مشروطة بأن يتم التوريد للموانيء الليبية بحلول يوم 20 اغسطس الجاري وأن تتولى وزارة الاقتصاد والصناعة التنسيق مع الموردين لوضع آلية مناسبة تضمن وصول الأضاحي وتوزيعها على المواطنيين بأسعار مناسبة قبل حلول عيد الأضحى. ... (وال) ...