بيع أكثر من (868) مليون دولار لأرباب الأسر الليبية .

طرابلس 07 أغسطس 2017 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بيع أكثر من (868) مليون دولار لأرباب الأسر الليبية من خلال منظومة النقد الأجنبي للأفراد . وقال المصرف أنه تمَّ من خلال منظومة النقد الأجنبي للأفراد التي أطلقها المصرف المركزي في الثاني عشر من فبراير 2017 ، تخصيص وإيداع الأموال للمصارف التجارية التي تقوم بتلبية الطلبات المُقدمة إليها من أرباب الأسر . وكان مصرف ليبيا المركزي اصدر تعليماته إلى المصارف التجارية وفروعها ، بالشروع في بيع العملة الأجنبية للمواطنين عن طريق المصارف التجارية بالسعر الرسمي ليوم الشراء ، وبقيمة (400) دولار ، لكل فرد من أفراد الأسرة ، وفقاً للإجراءات الواردة في منشورات المصرف المركزي . ...(وال)...