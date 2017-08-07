مقتل 10 أشخاص على الأقل بهجوم مسلح على كنيسة في نيجيريا .

أنمبرا 07 أغسطس 2017 ( وال ) قتل 10 أشخاص على الأقل امس الأحد في هجوم مسلح على كنيسة في جنوب شرقي نيجيريا. وذكر شهود عيان أن عشرات المصلين لقوا مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار داخل كنيسة كاثوليكية في ولاية أنمبرا، جنوب شرقي نيجيريا. وقال شهود عيان إن المسلحين دخلوا كنيسة سانت فيليبس الكاثوليكية في منطقة أوزوبولو على الساعة 5:45 صباحا (توقيت نيجيريا) وحددوا رجلا معينا وأطلقوا النار عليه. وأضاف أن المسلحين تعرضوا في وقت لاحق لهجوم مضاد، فقاموا بإطلاق النار على المصلين الباقيين الذين تجاوز عددهم 100 شخص. وأشارت المصادر إلى أن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم في الكنيسة، فيما توفي مصابون آخرون وهم في طريقهم إلى مستشفى نامدي أزيكيو التعليمي الواقع في نيوي.