قوات الاحتلال تعتقل فتاة من سعير في الخليل.

الخليل 7- اغسطس -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فتاة من بلدة سعير، شمال شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير وداهمت منزل ذوي الفتاة براء موسى الكوازبة، وفتشته، قبل أن تعتقلها. وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدات الظاهرية ويطا ودورا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم. ...( وال ) ...