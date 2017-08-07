مُنسق قِطاع التّعليم في المَرج يُؤكد اِستعدادهم لاِستئناف الاِمتحانات المُؤجلة .

بنغازى 07 أغسطس 2017 ( وال ) - أعلن منسق قطاع التعليم في بلدية المرج الأستاذ " صالح العيش " أن القطاع ومكتب الامتحانات في المرج على أتم الاستعداد لاستئناف الامتحانات المؤجلة للشهادة الثانوية القسم العلمي في العشرين من أغسطس الجاري . وكشف " العيش " أنه تم الإبقاء على نفس اللجان المشرفة على الامتحانات من رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين ، كما تم الإبقاء على نفس مقرات الامتحانات بوجود عضو مقيم في اللجنة من هيأة الرقابة الإدارية المرج ، وعضو من إدارة التفتيش والمتابعة. وتابع " العيش " قائلا قد استطعنا بفضل الله وجهود هذه اللجان الحد بشكل كبير من ظاهرة الغش ، وشددنا على القضاء عليها بشكل كامل وقد حرصنا في كل الاجتماعات التي سبقت بداية الامتحانات على التشديد على القضاء على هذه الظاهرة السلبية ، والإبلاغ عن أي شخص يحاول القيام بهذا الأمر. ...(وال بنغازى)...