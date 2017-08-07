القبض على شخص يروج لـ"الترامادول" في مدينة أجدابيا .

بنغازى 07 أغسطس 2017 ( وال ) - قال رئيس وحدة التحقيق في جهاز مكافحة المخدرات أجدابيا " عبدالفتاح اكنيبيص " إن عناصر الجهاز ضبطوا شخصا بحوزته كمية من المواد المخدرة نوع الترامادول يسعى لترويجها وبيعها داخل المدينة. وأوضح " اكنيبيص " أنه تم القبض على الشخص ( م، ن، ف) ليبي الجنسية يبلغ من العمر 25 عاما ، وبعد تفتيشه ضبط بحوزته على كمية من المواد المخدرة نوع "ترامادول" موضوعة في سيارته. وبيّن رئيس وحدة التحقيق في الجهاز أنه من خلال مجريات التحقيق مع المتهم ومواجهته بالمعلومات المتوفرة نتيجة المراقبة والرصد اعترف بما نسب إليه، وأنه كان بصدد بيع تلك الكمية لمتعاطيها في المدينة. ودعا رئيس الوحدة المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن مثل هذه الحالات للحد منها ولتمكين الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجيها لمنع تداولها. ...(وال بنغازى)...