بدء فعاليات مخيم الدرجة الاولى والثانية لكشافة ومرشدات ليبيا بترهونة .

ترهونة 07 اغسطس 2017 ( وال ) - بدأت مساء أمس بمنتزه الشرشارة السياحي بترهونة فعاليات مخيم الدرجة الاولى والثانية لكشافة ومرشدات ليبيا . ويقام المخيم برعاية المجلس البلدي ترهونة خلال الفترة من 5 الى 9 اغسطس الجاري تحت شعار( بهمم الشباب نبلغ الآمال) . وأوضح " مصباح بوراوي " قائد المخيم في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن الهدف من إقامة هذا المخيم هو من أجل دراسة درجتي الاولى متقدم والثانية متقدم للمشاركين في هذا المخيم والبالغ عددهم 140 كشفيا من مختلف المدن الليبية . وأشار إلى أن البرنامج العام للمخيم يشتمل على العديد من الفقرات التربوية والثقافية والرياضية والدينية ، شاكرا تعاون كافة الجهات ببلدية ترهونة من اجل تحقيق اهداف المخيم . ...(وال ترهونة)...