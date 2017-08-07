شركة سرت لإنتاج النفط والغاز تبحث تزويد الشركة الليبية للاسمنت بالغاز .

بنغازي 07 أغسطس 2017 ( وال ) - عقدت لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز أمس الأحد اجتماعاً مع الشركة الليبية للاسمنت . وقال مدير عام للموارد البشرية في شركة الاسمنت الليبية " جاد المولى العوامي " إن الاجتماع يهدف إلى تزويد شركة سرت بكمية من الغاز المطلوبة لإدارة المصنع ، رغم صعوبة المرحلة بسبب طلب الشركة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لتزويدها بكمية كبيرة من الغاز . وأوضح " العوامي " أنه بسبب التجهيزات لمصانع الاسمنت بالشركة، والتي لم تكتمل بسبب وجود الالغام في المصانع، مشيراً في الوقت ذاته إلى عقد اجتماع آخر لتحديد كميات من الغاز التي سيتم ضخها في مصانع الشركة . من جهته، قال مدير إدارة الصيانة في شركة الاسمنت الليبية المهندس " فرج العماري " إنه تم خلال الاجتماع تحديد ومعرفة امكانيات شركة سرت، وجاهزيتها لعملية ضخ الغاز حال بدء الشركة الليبية للاسمنت في عملية الانتاج . من جهة أخرى، قال مراقب عمليات المنطقة الشرقية في شركة سرت " يونس الحوتي " إنه تم خلال الاجتماع بحث التجهيزات الخاصة بإمداد الغاز لمصانع شركة الاسمنت في بنغازي، لبدء في عمليات الانتاج . وأوضح " الحوتي " أن الاجتماع يندرج في إطار مناقشة الترتيبات الأولية، بالإضافة إلى ايجاد الاستراتجيات الخاصة أثناء عمليات التشغيل، سواء كانت من الشركة الليبية للاسمنت أو من شركة سرت لتصنيع النفط والغاز . ...(وال بنغازى)...