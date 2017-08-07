مركز بنغازى الطبى يَنفي تَوقف العَمليات الجّراحية .

بنغازي 07 أغسطس 2017 ( وال ) - نفى رئيس قسم العمليات الجراحية في مركز بنغازي الطبي الدكتور " محمد عزيز " الأخبار المتداولة بخصوص توقف العمليات الجراحية في المركز . وأكد " عزيز " أن العمليات مازالت مستمرة رغم النقص الحاد الذي يعانيه القسم من مواد ومستلزمات وعناصر تمريض . وقال "نحن مازلنا نعمل ونبذل قصار جهدنا من أجل حياة المرضى في ظل هذا النقص الحاد ، وإن الحالات التي يتم استقبالها هي حالات من داخل المدينة وخارجها ، لافتاً إلى أن القسم أصبح يعتمد على التبرعات والجمعيات الخيرية. ...(وال بنغازى)...