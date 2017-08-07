قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطييين شرق بيت لحم .

بيت لحم 7- اغسطس -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، اربعة فلسطينيين ، وسلمت شابا من بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها. وافاد مصدر أمني لمراسل وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مأمون العمور(15 عاما)، ومحيي العمور (17 عاما)، ومروان كمال العموز (17 عاما)، ومؤيد العمور(17 عاما)، من بلدة تقوع شرق بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. واشار نفس المصدر إلى أن قوات الاحتلال سلمت الشاب نادر الخطيب (28 عاما) من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون"، بعد دهم منزله وتفتيش. ...( وال ) ...