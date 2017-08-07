سعر النفط يستقر عند أعلى مستوى له منذ تسعة أسابيع.

سيول 7 اغسطس 2017 ( وال ) - استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع اليوم الاثنين بعد أن عززتها بيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع طفيف في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج أوبك حد من المكاسب. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس برنت ثمانية سنتات أو0.15 في المئة إلى 52.50 دولار للبرميل عند الساعة 0059 بتوقيت جرينتش.وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي سبعة سنتات أو 0.14 في المئة إلى 49.65 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار خامي القياس الدوليين لتقترب من أعلى مستوى لها منذ أوخر مايو عندما مدد منتجو النفط بقيادة أوبك اتفاقا لخفض الانتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس المقبل. ...( وال ) ...