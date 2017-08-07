إصابة شابين في مواجهات مع الاحتلال قرب "مقام يوسف" شرق نابلس.

نابلس 7- اغسطس -2017 ( وال ) - أصيب شابان، فجر اليوم الاثنين، بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عدة حافلات للمستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، بحراسة جنود الاحتلال، باتجاه المقام، لأداء طقوس دينية. وأضافت المصادر ذاتها أن الشابين نضال جبر أبو كشك (26 عاما)، وأمين محمد بيطار (24 عاما)، أصيبا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، في الصدر وأسفل الظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ...( وال ) ...