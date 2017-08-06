وزير العمل والتأهيل يجتمع مع رئيس المؤسسة والوطنية للنفط .

طرابلس 06 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد وزير العمل والتأهيل الدكتور \" المهدي الورضمي \"اجتماعا مساء اليوم مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس \"مصطفى صنع الله \"، وذلك في إطار التعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة لحلحلة المختنقات الخدمية الراهنة .

ووفقا للمكتب الاعلامي لوزارة العمل فقد ابدى المهندس\" صنع الله \" تطلعه للجهود الوطنية والخيرة لحلحة الازمات التي تعصف بالبلاد في هذه الفترة ، ودعا للوقوف وقفه جادة في المحاولة لصنع فرص العمل ودعم القطاع الخاص .

والعمل الجماعي للعبور بالبلاد الي بر الامان .

ومن جهته أعرب الدكتور \" الورضمي \" عن تطلعه الي التنسيق والتعاون بين وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للنفط في جانب توفير فرص العمل والتدريب للشباب الباحث عن العمل داخل البلاد .

كما عبر عن تطلعه لتفعيل مشاريع التنمية المكانية من تدريب وخلق فرص تنمية مكانية وتوسيع قاعدة الموارد البشرية الفاعلة داخل البلاد.



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