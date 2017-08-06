وزير العمل والتأهيل يجتمع مع رئيس المؤسسة والوطنية للنفط .
الأحد ، 06- 08- 2017 - 21:24:00
طرابلس 06 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد وزير العمل والتأهيل الدكتور \" المهدي الورضمي \"اجتماعا مساء اليوم مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس \"مصطفى صنع الله \"، وذلك في إطار التعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة لحلحلة المختنقات الخدمية الراهنة .\nووفقا للمكتب الاعلامي لوزارة العمل فقد ابدى المهندس\" صنع الله \" تطلعه للجهود الوطنية والخيرة لحلحة الازمات التي تعصف بالبلاد في هذه الفترة ، ودعا للوقوف وقفه جادة في المحاولة لصنع فرص العمل ودعم القطاع الخاص .\nوالعمل الجماعي للعبور بالبلاد الي بر الامان .\nومن جهته أعرب الدكتور \" الورضمي \" عن تطلعه الي التنسيق والتعاون بين وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للنفط في جانب توفير فرص العمل والتدريب للشباب الباحث عن العمل داخل البلاد .\nكما عبر عن تطلعه لتفعيل مشاريع التنمية المكانية من تدريب وخلق فرص تنمية مكانية وتوسيع قاعدة الموارد البشرية الفاعلة داخل البلاد.\n\n... ( وال )...