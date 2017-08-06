مديرة مكتب البنك الدولي لشمال افريقيا والمتوسط تدعو الى دعم المرأة الليبية للقيام بدورها في صنع القرار وللريادة في مجالها .

تونس 06 أغسطس 2017 ( وال ) - أكدت مديرة مكتب البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والمتوسط \" ماري فرنسوا نلي \" على الأهمية التى يوليها البنك الدولي لليبيا والتى تنطلق من أهميتها كبلد ، وفي المنطقة ، والعالم أجمع ، وشددت على التزام البنك الدولي بكل تعهداته اتجاهها .

وقالت \" نلي \" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - وقناة ليبيا الرسمية - على هامش مشاركتها في انطلاق أعمال اللقاء الاقتصادي الدوري للبرنامج الأوروبي لدعم ليبيا للتكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام - بتونس - \" بحثنا مع السلطات الليبية والجهات المعنية ، الاولويات والخدمات التى تحتاجها البلد ، وكذلك ايجاد المناخ الملائم لتطوير القطاع الخاص من خلال تطوير النظام المالي ونظام البنوك\" .

وأشارت إلى أنه ومن خلال هذه المشاورات واللقاءات ذات العلاقة وتبادل الأراء مع المسؤولين كان بهدف الوصول الى أرضية لانطلاقة المشاريع المرجوة في هذا الاتجاه .

وأعربت مديرة مكتب البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والمتوسط عن سعادتها على تركيز هذا اللقاء وايلائه لأهمية واهتمام خاص بالشباب الذين هم مستقبل ليبيا وبافكارهم وريادتهم في مجال تطوير النظام الاقتصادي رغم الظروف والصعوبات . اضافة الى تركيزه واهتمامه بالمرأة العمود الاساس الذي ينهض عليه المجتمع ، وشريكة التطوير في الجانب الاقتصادي وريادة الأعمال .

وطالبت \" ماري فرنسوا نلي \" بمساعدة المرأة والوقوف معها ودعمها واتاحة الفرصة لها للاضطلاع بدورها في صنع واتخاذ القرار وللريادة في مجالها .

كما دعت إلى إتاحة الفرصة لها وعلى مختلف المستويات \" في موقع اتخاذ القرار السياسي ، والتفكير في برامج الدولة وتقديم التصورات والمقترحات الممكنة في الادارة وفي المجال الاقتصادي .

وكشفت أن الدول الصناعية الثمانية وفى قمتهم الأخيرة قرروا إنشاء صندوق خاص لدعم مشاريع المرأة ، معربة عن أملها في أن تكون المرأة الليبية في مستوى الاستفادة من دعم هذا الصندوق في تحقيق مشاريعها .



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