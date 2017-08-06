اجتماع موسع لقطاع التعليم ببلدية طرابلس .

طرابلس 6 اغسطس 2017 (وال) - عقد صباح اليوم الاحد بديوان بلدية طرابلس المركز اجتماع موسع لقطاع التعليم ببلدية طرابلس المركز . وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه مدراء المدارس والحلول المقترحة ودور أولياء الأمور في دعم قطاع التعليم بالاضافة الى بحث آلية صيانة المدارس خلال فترة العطلات الدراسية للطلاب . يذكر ان الاجتماع ضم رئيس لجنة التعليم بالبلدية ابراهيم عريبي وعضو المجلس البلدي ابراهيم الخليفي ومدير مكتب مراقبة التعليم بطرابلس المركز ورئيس نقابة المعلمين وعدد من مدراء المدارس بطرابلس . ..(وال)..