مقتل 4 جنود إيرانيين وإصابة 12 بإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية .

طهران 6 أغسطس 2017 (وال) -قتل 4 جنود وأصيب 12 آخرون على الأقل بإطلاق نار نفذه عسكري في قاعدة جوية قرب العاصمة طهران. وذكر مصدر اعلامي ابراني أن جنديا أطلق النار على زملائه في قاعدة عسكرية جوية في منطقة كهريزك شرق طهران . جدير بالذكر أنه في يوليو الماضي أطلق جندي إيراني أعيرة نارية على زملائه في القاعدة العسكرية أبيك والتي تبعد 100 كم عن طهران، وقُتل أثناء العملية 3 جنود. وفي سبتمبر 2016 أقدم جندي إيراني على قتل 3 جنود .