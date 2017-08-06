كوريا الشمالية تهدد بالرد على العقوبات .

سيول 6 أغسطس 2017 (وال) - هددت كوريا الشمالية بالرد على التحركات العسكرية والعقوبات، بعدما صدق مجلس الأمن الأممي أمس على فرض مزيد من العقوبات عليها. وحذرت بيونج يانج في صحيفتها الرسمية (رودونج سينمون) الولايات المتحدة واتهمتها وحلفائها بتبني سياسة "عدائية" ضدها. ووافق مجلس الأمن الدولي أمس على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية ستقلل العائدات التي تحصل عليها البلاد من صادراتها بقيمة مليار دولار سنويا. ووافقت الدول الاعضاء الـ15 بالاجماع على قرار لزيادة الضغوط الدولية على نظام بيونج يانج بمنع بعض الصادرات واجراءات اكثر صرامة. وأوضح البيان أن كوريا الشمالية لا يمكنها بيع الفحم والحديد والرصاص والاسماك والمأكولات البحرية. وسيتعين على جميع الدول ضمان أن شركاتها ومواطنيها لن يشتروا هذه المنتجات الجوهرية في اقتصاد كوريا الشمالية والتي يرى مجلس الأمن أن عائداتها "تستخدم لتمويل برامج غير قانونية".