الهيئة الطرابلسية تشيد بأداء أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

طرابلس 6 أغسطس 2017 (وال) - أشادت الهيئة الطرابلسية بالجهود التي بذلها أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للخروج بمسودة الدستور الجديدة التي أقرتها الهيئة الأسبوع الماضي. وأكدت الهيئة الطرابلسية في بيان اليوم الأحد، تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه، أن المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد تحتم ضرورة ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة لبناء الدولة الجديدة التي ينعم فيها المواطن بحقوقه ويمارس فيها واجباته. وتعهدت الهيئة في بيانها، بالمساهمة مع الجميع لتوعية كافة فئات المجتمع الطرابلسي بمشروع الدستور وتعديلاته إلى حين عرضه على الشعب الليبي في استفتاء عام. وأعرب البيان عن القلق من أحداث الشغب التي حدثت أثناء جلسة التصويت على مشروع مسودة الدستور في مدينة البيضاء بهدف التأثير والضغط على قرارات هيئة الدستور المنتخبة من الليبيين. وتقدمت الهيئة الطرابلسية في بيانها، بالشكر والتقدير لأعيان وأهالي البيضاء وكل من وفر الأمن والحماية لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من أجل إنهاء أعمالهم وصياغة مسودة الدستور. ..(وال)..