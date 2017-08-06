الموريتانيون ينتظرون نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور.

باريس 6 اغسطس 2017 (وال) - تستمر عملية فرز الاصوات بعد الاستفتاء الذي شهدته موريتانيا امس السبت على تعديل دستوري ينص خصوصا على الغاء مجلس الشيوخ، في تصويت يبدو الرئيس محمد ولد عبد العزيز واثقا من الفوز فيه ودعت المعارضة الى مقاطعته. وكان الناخبون الموريتانيون صوتوا في الاستفتاء الذي يتوقع ان تعلن نتائجه اعتبارا من اليوم الاحد او مطلع الاسبوع القادم. ومن أهم الرهانات في هذا الاستفتاء نسبة مشاركة الناخبين وعدد المسجلين منهم 1,4 مليون مقترع، اذ ان المعارضة دعت الى "مقاطعة فعلية" للتصويت على امل الاستفادة من امتناع عدد كبير من الناخبين. و لم تتمكن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة من اعطاء اي ارقام تقريبية حول نسبة المشاركة التي تشكل احد الرهانات الاساسية في هذا التصويت. وكان مصدر قريب من اللجنة ذكر ظهر السبت ان نسبة المشاركة بلغت عشرين بالمئة في العاصمة نواكشوط واربعين بالمئة داخل البلاد. ويقضي التغيير الدستوري الذي أعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في سبتمبر واكتوبر الماضيين، بانشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ والغاء محكمة العدل ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الاسلامي الاعلى وتغيير العلم الوطني.