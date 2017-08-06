اعتقال شخص حاول اقتحام برج إيفل حاملا سلاح أبيض.

باريس 6 اغسطس 2017 (وال) - اعتقلت السلطات الفرنسية رجلا حاول اقتحام أحد المداخل الأمنية لبرج إيفل بالعاصمة باريس وهو يحمل سلاحا أبيض. وأوضحت السلطات أن الرجل الذي أقدم على فعلته بمفرده، "تم اعتقاله والسيطرة عليه سريعا" الليلة الماضية حين حاول ارتكاب هذه الواقعة التي لم تسفر عن سقوط جرحى. ولم يتم التعرف على الدوافع وراء هذه المحاولة لاقتحام المعلم السياحي الأشهر في باريس والذي يستقبل الزوار عادة حتى منتصف الليل. وبدأت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.