ألمانيا تتوقع زيادة عدد المهاجرين العائدين إلى شمال أفريقيا .

برلين 6 اغسطس 2017 (وال) - رصدت الحكومة الألمانية استعدادا متزايدا لدى دول شمال أفريقيا في استعادة طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا. وقال وكيل وزارة الداخلية الألمانية المختص بالشؤون البرلمانية، غونتر كرينغس، في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية الصادرة اليوم السبت إن السبب في ذلك يرجع إلى المفاوضات المكثفة التي تجريها الحكومة الألمانية مع تلك الدول. وأضاف كرينغس: "إذا استمرت الولايات الألمانية أيضا على هذا النهج، فإننا نتوقع زيادة واضحة في عدد العائدين في النصف الثاني من عام 2017". وفي المقابل، انتقد المسؤول الألماني ممانعة بعض دول جنوب الصحراء الكبرى في استعادة اللاجئين المرفوضين، موضحا أن هذا الأمر هو غير مقبول وقال: "نتوقع استعدادا أكبر في التعاون بهذا الصدد، وسنمارس المزيد من الضغوط من أجل ذلك". وتراجع عدد حالات الترحيل خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ حتى نهاية يونيو الماضي 12545حالة ترحيل، مقابل 13743 حالة ترحيل في نفس الفترة الزمنية العام الماضي 2016.