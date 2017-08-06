معيتيق يلتقي عميد بلدية زليتن وممثلين عن ضحايا حادثة ماجر.

طرابلس 6 أغسطس 2017 (وال) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ظهر اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء، عميد بلدية زليتن وممثلين عن أسر ضحايا حادثة ماجر التي وقعت في أغسطس عام 2011 وخلفت 34 قتيلا وعشرات الجرحى. وقالت إدارة الإعلام بالمجلس الرئاسي إن ممثلي أسر الضحايا عرضوا على معتيق الأضرار التي لحقت بمنازل المنطقة والمضاعفات التي لحقت بالجرحى بسبب عدم استكمال علاجهم في الخارج والمتوقف منذ أربعة سنوات. وطالب ممثلو أسر ضحايا حادثة ماجر خلال اللقاء دعمهم ماديا ومعنويا ونفسيا لتجاوز المحنة التي ألمت بهم، وصرف مرتبات لأسر الضحايا التي لا عائل لها، مؤكدين بأن التعويض الذي منح لهم خلال السنوات الماضية غير كاف لترميم وإعادة بناء المنازل المتضررة. ..(وال)..