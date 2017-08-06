غسان سلامة يزور جامعة طرابلس .

طرابلس 6 اغسطس 2017 (وال) - قام المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة بزيارة الى جامعة طرابلس .

وكان في استقباله في الجامعة رئيس الجامعة ورئيسا الاتحاد العام لطلبة ليبيا واتحاد طلاب الجامعة وعدد من المسؤولين .

وعبر سلامة عن سعادته بزيارة الجامعة في زيارته الاولى الى ليبيا ، مشيرا الى ان الجامعة تظل من المؤسسات الهامة في الدول وكوادرها وطلابها يلعبون الدور المهم في سياساتها ،مشيدا بالعمل الدؤوب الذي قام به الطلاب في اختيارهم لاتحاد واحد يجسد الوحدة الوطنية لليبيا ..

وقدم رئيس الجامعة واتحادات الطلاب هدايا رمزية للسيد سلامة بمناسبة زيارته للجامعة .

(وال)

