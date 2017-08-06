صحيفة: لندن مستعدة لدفع 40 مليار يورو مقابل "بريكسيت" .

لندن 6 اغسطس 2017 (وال) - ذكرت صحيفة (صنداي تيليجراف) اليوم أن الحكومة البريطانية مستعدة لدفع 36 مليار استرليني (40 ألف يورو) لبروكسل مقابل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب لندن بمبلغ يتراوح بين 60 مليار و100 مليار يورو لتحمل الالتزامات الاقتصادية التي تعهدت بها بريطانيا قبل بدء عملية الانسحاب من التكتل "بريكسيت"، في الـ29 من مارس الماضي. وقالت مصادر من الحكومة لصحيفة (صنداي تيليجراف) إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تدرس تقديم عرض تتراوح قيمته بين 30 مليار و40 مليار يورو. وصرح المصدر الحكومي للصحيفة "نعرف أن موقف الاتحاد الأوروبي يتمثل في الحصول على 60 مليار يورو، رغم ان حده الحقيقي يبلغ 50 مليار. موقفنا أقرب إلى 30 مليار، ولكننا يمكن ان نصل إلى أرض مشتركة عند 40 مليار، رغم عدم اتفاق الرأي العام والساسة بعد". وأوضح عدة مسؤولين للصحيفة أن الحكومة البريطانية لن تضع قيمة مؤكدة على الطاولة إلا اذا تعهدت بروكسل بالبدء في التفاوض حول اتفاق تجاري بين الجانبين. وكانت المحادثات الرسمية بشأن شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد بدأت في يونيو الماضي، ولكن بروكسل تؤكد أن العلاقة الثنائية لن يجر بحثها إلا حين تتضح مسائل مثل حقوق المواطنين والحدود في أيرلندا الشمالية إلى جانب التكاليف المالية للانسحاب. ويأمل الاتحاد الأوروبي في إتمام المفاوضات في خريف 2018 بهدف أن تتمكن جميع الجوانب من التوقيع على الاتفاق والتصديق عليه قبل الموعد الأقصى المحدد عند 29 من مارس 2019.