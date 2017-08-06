إيطاليا تمنع سفينة لـ"أطباء بلا حدود" من إنزال مهاجرين تم إنقاذهم بلامبيدوزا .

روما 6 اغسطس 2017 (وال) - منعت السلطات الإيطالية اليوم سفينة تابعة لمنظمة (أطباء بلا حدود) غير الحكومية، التي لم توقع على لائحة سلوك فرضتها الدولة الأوروبية لتنظيم إدارة الهجرة، من إنزال 127 شخصا تم إنقاذهم بمياه البحر المتوسط في جزيرة لامبيدوزا (جنوب). إلا أن هؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى ميناء في لامبيدوزا على متن قاربين تابعين للحرس المدني الإيطالي، وفقا لما ذكرته المنظمة غير الحكومية . وتم توقيف السفينة "برودنس" على مسافة 33 ميلا من الجزيرة الإيطالية من قبل قاربين تابعين لقوات حرس السواحل، واللذين قاما لاحقا بنقل المهاجرين واقتيادهم إلى ميناء إيطالي، طبقا لوسائل الإعلام المحلية. وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي قد أكد الاسبوع الماضي أن المنظمات غير الحكومية التي ترغب في مواصلة العمل بالبحر المتوسط "ينبغي أن توقع على لائحة السلوك".