معيتيق يبحث مع مسؤولي شركة الكهرباء؛ المشاكل الفنية التي تواجه الشركة وسبل حلحلتها.

طرابلس 6 اغسطس 2017 (وال) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق ظهر اليوم الأحد بطرابلس مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة على ساسي . وناقش الاجتماع أزمة الكهرباء الحالية وتداعياتها على المواطنين، والمشاكل الفنية التي تواجه الشركة، والتي تسببت بشكل مباشر في زيادة طرح الأحمال. وعرض رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي؛ خطط الشركة بشأن استكمال خط الغاز المغدي لمحطة السرير الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة القدرة الانتاجية للشركة. وأكد المسؤلان عن الشركة العامة للكهرباء أن هناك تنسيقا لاستكمال الاختبارات التشغيلية لكل من محطة أوباري، الزويتينة ، السرير التي ستدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالي لتسهم في حلحلة الأزمة الحالية . كما تطرق الاجتماع إلى نتائج زيارة وفد الشركة الفني والإداري لألمانيا وتوقيعه اتفاقية لإجراء صيانات للمحطات المصنعة بواسطة شركة سيمنس لمدة ثماني سنوات. ..(وال).