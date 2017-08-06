مقتل سبعة أشخاص في هجوم شمال الكاميرون .

فار نورث 6 اغسطس 2017 (وال)- قال مسؤول محلي ومصدر عسكري اليوم، إن مهاجما قتل سبعة أشخاص على الأقل في بلدة صغيرة بشمال الكاميرون قرب الحدود مع نيجيريا. ووقع الهجوم امس السبت قرب بلدة "أمتشيد" بمنطقة فار نورث بالكاميرون، التي أصبحت هدفا لمهاجمين من جماعة "بوكو حرام" أغلبهم شابات أجبرن على حمل متفجرات وتنفيذ تفجيرات في مناطق مأهولة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعرف هوية المهاجمين. وأفادت المصادر بأن هجوما آخر وقع في بلدة وازا في شمال الكاميرون، يوم السبت، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية باستثناء المهاجم.