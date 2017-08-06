الشركة العامة للكهرباء تبحث آلية توفير المناخ الأمني لعودة الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة.

طرابلس 06 أغسطس 2017 ( وال ) - خصص الاجتماع الذي عقدته الشركة العامة للكهرباء أمس السبت بموقع مشروع محطة توليد غرب طرابلس المتوقفة بمنطقة جنزور لمناقشة توفير المناخ الأمني المناسب لعودة الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة . وتناول الاجتماع الذي حضره عميد بلدية جنزور ومديرية أمن البلدية وإدارة مشروع محطة غرب طرابلس البخارية تهيئة وتوفير المناخ الأمني في المنطقة الذي من شأنه أن يسمح بعودة شركة هونداي الكورية لاستكمال المشروع الذي سينتج طاقة كهربائية بقيمة 1400 ميجاوات مما سيوفر خدمات كهربائية دون انقطاع . ...( وال ) ...