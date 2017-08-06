هيروشيما تحيي الذكرى الـ ( 72 ) للهجوم النووي وسط دعوات بوقف انتشار الأسلحة الذرية .

طوكيو 6 أغسطس 2017 ( وال )- أحيت مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الاحد الذكرى السنوية الـ72 لإطلاق القنبلة النووية التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص بنهاية الحرب العالمية الثانية ، في مراسم أطلقت فيها الدعوات لعالم خالي من السلاح الذري . وذكرت مصادر اعلامية اليوم أن مراسم إحياء هذه الذكرى بدأت بالوقوف دقيقة صمت في حديقة السلام بمدينة هيروشيما التي شنت ضدها الولايات المتحدة الامريكية منذ 72 عاما أول هجوم نووي في التاريخ. وأشارت المصادر إلى أن هذه القنبلة النووية اودت بحياة 80 ألف شخص بشكل فوري ، ولكن بنهاية عام 1945 ارتفع العدد إلى 140 ألف قتيل . ونقلت المصادر عن عمدة مدينة هيروشيما " كازومي ماتسوي " مطالبته زعماء العالم كافة بدعم الاتفاق الذي صدقت عليه 122 دولة عضوة بالأمم المتحدة أوائل أغسطس الجاري لمنع انتشار الأسلحة النووية، في معاهدة تعد الأولى من نوعها على مستوى عالمي . من جانبه شدد رئيس وزراء اليابان " شينزو آبي " على ضرورة "انخراط" القوى النووية وباقي الدول "من أجل عالم خال حقا من الأسلحة الذرية". وحضر المراسم ممثلون من نحو 80 دولة ومن الاتحاد الأوروبي، بينهم قوى نووية مثل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا. يذكر أن الهجوم بالقنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكي ، الذي دفع اليابان للاستسلام وانتهاء الحرب العالمية الثانية، أسفر عن مقتل 214 ألف شخص في ذلك العام، بينما لقي نحو 400 ألف آخرين حتفهم في السنوات التي تلته بسبب الآثار الإشعاعية للقنبلتين. ...( وال )...