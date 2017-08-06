الشركة العامة للكهرباء : بعض المدن والمناطق ترفض نهائيا طرح الأحمال بالتساوي .

طرابلس 06 أغسطس 2017 ( وال ) - كشفت الشركة العامة للكهرباء عن وجود جملة من العراقيل والمشاكل التي تواجه عملية طرح الأحمال في المناطق بالتساوي ما أدى إلى عدم استطاعة الشركة في بعض الأحيان من دخول جميع المناطق في عملية برنامج طرح الأحمال. وأرجعت الشركة في بيان لها اليوم تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أسباب ذلك إلى الاعتداءات المتكررة والمستمرة على محطات التحويل 220 ك.ف في عدد من المناطق وتهديد المناوبين أو المشغلين بها بإرجاع التيار الكهربائي خلال عملية الطرح مما يربك الإدارة العامة للتحكم والبحث عن منطقة أخرى ليتم طرح الأحمال عليها مما يسبب ذلك في عدم العدالة في طرح الأحمال . وأضاف بيان الشركة بان تدخل بعض الجهات الأمنية في بعض المناطق بتحديد ساعات الطرح بحيث لا تتجاوز 5 ساعات فقط سبب ذلك ارباكاً للشركة مما ترتب عنه عملية الطرح غير العادل . وأكدت الشركة بان رفض بعض المدن والمناطق عملية الطرح نهائياً مما يترتب عن ذلك عدم قدرة المشغلين بالمحطات في تلك المدن والمناطق بتطبيق عملية الطرح بسبب التعديات المتكررة عليهم وعدم توفر الحماية . ...( وال ) ...