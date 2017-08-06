عميد بلدية صبراتة : الانتشار العسكري والأمني بالبلدية لا علاقة له بالتجاذبات التي تشهدها البلاد.

صبراته 06 أغسطس 2017 ( وال ) - دعا عميد بلدية صبراتة " حسين الذوادي " أهالي البلدية إلى ضرورة دعم جهود أبنائهم المنضمين للمؤسسات الرسمية للدولة المتمثلة في غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة " داعش " بصبراتة ومديرية الأمن الوطني في القيام بواجبهم في تأمين المدينة وردع المجرمين ومكافحة الظواهر السلبية . و أشار " الذوادي " إلى أن هناك من يحاول استغلال صحوة أبناء صبراتة وانتشارهم الأمني لمصالحه الشخصية والحزبية وحسب أن هذا الحراك لطرف أو جهة معينة. وأكد " الذوادي " أن الحراك الأمني الذي تشهده بلدية صبراتة شأن داخلي وسعي من البلدية والجهات الرسمية لقيام الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لتكون نموذجا تنطلق منه باقي البلديات . و أوضح " الذوادي " أن حراك غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة بصبراتة ومديرية الأمن الوطني بصبراتة ليس له علاقة بالتجاذبات التي تشهدها البلاد وبعيد كل البعد عن التبعية لأي جهة خارجة عن سلطة الدولة المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني . و طالب عميد البلدية كافة أهالي بلدية صبراتة بالابتعاد عن الحزبية والقبلية والانتماء لجهات همها تحقيق مصالحها الشخصية ودعم الأجهزة الأمنية والعسكرية معنويا وماديا وعدم الخوض في أي تجاذبات أو خلافات سياسية . وأكد " الذوادي " َ بأنه سيقف ضد أي مشروع يهدف لتخريب بلدية صبراتة وزرع الفتنة بين أبنائها وتحقيق مصالح شخصية وحزبية على حساب أهالي البلدية . ...( وال ) ...