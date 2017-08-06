جهاز مكافحة الهجرة بالكفرة يقبض على 37 مهاجراً غير شرعي .

الكفرة 06 أغسطس 2017 ( وال ) - تمكن عناصر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الكفرة من القبض على ( 37 ) مهاجراً غير قانوني يحملون الجنسية السودانية . وأفادت مصادر بالجهاز وكالة الأنباء الليبية بان عملية القبض تمت أثناء محاولتهم دخول مدينة الكفرة بطريقة غير قانونية.مؤكدة بأنه وبعد إجراء الكشوفات الطبية عليهم تبين أن بعضهم مصاب بأمراض معدية. يذكر أن عدد المهاجرين قد ارتفع خلال العام الجاري نتيجة للأوضاع السيئة الذي تشهدها البلاد والحدود المترامية الشاسعة في أقصى الجنوب الشرقي لليبيا، وقلة الإمكانيات في الأجهزة الأمنية عامة، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على الجنوب الليبي . ...( وال ) ...