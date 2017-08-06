مركز طرابلس الدولي لتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يقيم احتفالية لتخريج (92)طفل بمختلف فئاتهم للمدارس التعليمية.

طرابلس 06 أغسطس 2017 ( وال ) - اقيمت بالمسرح الوطني للكشاف بطرابلس الاحتفالية السنوية الخامسة لتخريج 92 طفلا بمختلف فئاتهم وانتقالهم من المرحلة التأهيلية إلى المرحلة التعليمية للعام الدراسي 2017 - 2018 . ونظم الاحتفالية مركز طرابلس الدولي لتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفالية تحت شعار( مركز طرابلس.. يمثلني) وذلك بحضور عدد من موظفي المركز ، واولياء امور الاطفال . وتخلل الاحتفالية الاعلان عن انتساب الاطفال المستهدفين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم للمدارس التعليمية خلال العام القادم 2017 - 2018. ..(وال)..