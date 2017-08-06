مكتب المرأة بنادي السويحلي الرياضي ينظم ندوة بعنوان (المرأة في مجتمعنا من الصورة النمطية الى الدور الفاعل).

مصراتة 6 اعسطس 2017 (وال) - اقام مكتب المرأة بنادي السويحلي الرياضي الثقافي الاجتماعي ؛ ندوة تعريفية خاصة عن المرأة بعنوان : (المرأة في مجتمعنا من الصورة النمطية الى الدور الفاعل) . وحضر اعمال هذه الندوة عدد من الفاعليات النسائية في المجتمع من بينهن خريجات كلية التربية البدنية بمصراتة . وقدمت مدير مكتب المرأة بالنادي السيدة غادة الشريف تعريفا حول الهدف من اقامة هذه الندوة للتعريف بمهام واهداف التي انشئ من اجلها مكتب للمرأة ليكون داعما لها في المجال الرياضي. وافادت مصادر المنظمة للندوة مراسل وكالة الانباء الليبية بمصراتة ؛ ان اقامة هذه الندوة تعتبر بداية انطلاق العمل في اول مكتب للمرأة في النوادي الرياضية في ليبيا . ..(وال -مصراتة)..