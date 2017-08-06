إعصار "نورو" يتسبب في مقتل شخصين مع اقترابه من جنوب غربي اليابان.

طوكيو، 6 أغسطس 2017 ( وال ) - تسبب إعصار "نورو" اليوم الأحد في أمطارا غزيرة ورياحا عنيفة لدى مروره قرب جزيرة كيوشو اليابانية ، مما أسفر عن مقتل شخصين على الاقل ونصحت السلطات بإجلاء نحو 200 ألف شخص عن منازلهم. وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد اليابانية الجويةفقد وصل خامس إعصار لهذا الموسم بالمحيط الهادئ اليوم إلى أقصى جنوب جزيرة كيوشو في نحو الساعة 13:00 ت م (3:00 ت ج) ويتقدم الإعصار بسرعة 25 كلم في الساعة بالاتجاه الشمالي الشرقي، وسيجتاز على مدار اليوم جزءا من كيوشو، لحين وصوله الاثنين إلى منطقة شيوكوكو ولجنوب هونشو، أكبر جزر اليابان، طبقا لبيانات هيئة الأرصاد. وقد أعلنت الهيئة حالة التأهب في هذه المناطق في ظل وصول سرعة الرياح المرافقة للإعصار إلى 126 كلم في الساعة وهطول كميات كبيرة من الأمطار. وقد نصحت السلطات اليابانية بإجلاء 180 ألف شخص عن المنطقتين بسبب هياج حركة الأمواج ومخاوف من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات. كما أدى الإعصار إلى إلغاء خدمات قطارات إقليمية وقطع الطرق في منطقة كيوشو، وتسبب أيضا في انقطاع التيار الكهربائي عن 15 ألف منزل في مقاطعة كاجوشيما. وكانت كيوشو قد تعرضت مطلع يوليو/تموز لسيول قياسية اثرت بشكل خاص على مقاطعتي فوكوكا وأويتا وأودت بأرواح 36 شخصا على الأقل. ...( وال ) ...