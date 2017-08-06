‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض شحنة مواد غذائية نوع شرائح بطاطس .

طرابلس 6 اغسطس 2017 (وال) - اعلن ‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية عن رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعه - شرائح بطاطس بطعم الجبنة العلامة التجارية -pringles بلد المنشأ -امريكا . وأوضح المركز ان الكمية بلغت 3820 دسته تاريخ التشغيله - انتهاء 19-10-2017 وان نقطة وصول الشحنة عن طريق فرع مصراته. وبين المركز ان اسباب الرفض جاءت لمخالفة الشحنة لمخالفتها المواصفات القياسية رقم (2-15) لعام 2015م وذلك لاحتوائها علي لون (102 E) . (وال)