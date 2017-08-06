نهائي كأس أمال القدم : النصر و الهلال يوم غدا الاثنين .

بنغازى 6 أغسطس 2017م ( وال )- يلتقى امال فريق النصر لكرة القدم نظيره فريق امال الهلال في نهائي بطولة دوري كأس الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي الساعة الخامسة مساء غدا الاثنين على أرضية ملعب شهداء بنينا . وكان فريق أمال النصر قد ترشح ا للنهائي بعد تحقيقه للعلامة الكاملة من خلال فوزه في 7 مباريات متوالية وحصد 21 نقطة وذلك بفوزهم على كل من : (*) فريق أمال الوحدة (بنغازي) بـ 7 أهدف نظيفة (*) فريق الطيران بـ 6 أهداف مقابل لا شيء (*) فريق الهدف بـ 16 هدفاً نظيفة (*) فريق التحدي بـ 3 أهداف مقابل هدفين (*) فريق الحرية بـ 13 هدفاً مقابل هدفين (*) فريق بنغازي الجديدة بثمانية أهداف مقابل هدف ويحيد. (*) فريق الاهلي بنغازي بهدفين مقابل هدف وحيد . ....( وال )....