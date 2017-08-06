حرس السواحل قطاع طرابلس ينقذ 139 مهاجرا شمال صياد .

طرابلس 6 اغسطس 2017 (وال)- تمكنت عناصر تابعة لنقطة قاعدة طرابلس البحرية لحرس السواحل الاحد من انقاذ 139 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة كانوا على متن قارب مطاطي بينهم 5 نساء و3 اطفال . وافاد المتحدث الرسمي باسم البحرية العقيد ايوب قاسم ان عملية الانقاذ تمت غرب طرابلس على بعد 20 ميل شمال صياد . كما تم وفق قاسم انقاذ 120 مهاجرا من جنسيات افريقية مختلفة بينهم نساء واطفال على بعد 7 اميال شمال صبراته . واضاف قاسم ان المهاجرين تم تسليمهم الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس بعد ان قدمت لهم كافة المساعدات الطبية والانسانية . (وال