السفير البريطاني لدى ليبيا يرحب بزيارة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا ويعتبرها خطوة للتقدم .الأحد ، 06-08-2017 - 11:24:00

طرابلس 06 أغسطس 2017 ( وال )- رحب السفير البريطاني لدى ليبيا " بيتر مليت " بزيارة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا " غسان سلامة " وبقرب استئناف نشاطها من طرابلس . وقال " مليت " في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ، إن التواصل مع الناس عبر أنحاء ليبيا هو خطوة للتقدم ، مبدياً دعمه لجهود البعثة الأممية الرامية لدعم السلام والاستقرار في ليبيا . هذا وكان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا " غسان سلامة " أعلن أمس بطرابلس ان بعثة الامم المتحدة ستستأنف نشاطها من طرابلس قريبا . وأوضح " سلامة" في تصريح صحافي عقب اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " أمس السبت في طرابلس ان البعثة قررت العودة التدريجية إلى طرابلس والعمل سويا من خلال وكالات الامم المتحدة مع الادارات الرسمية في ليبيا . ( وال )

الأكثر قراءة في وال

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية .
تخريج الدفعة ( 59 ) بقسم اللغة الانجليزية بجامعة بنغازي .
اللجنة التحضيرية لمؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني تعقد اجتماعها في بنغازي.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا