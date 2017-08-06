السفير البريطاني لدى ليبيا يرحب بزيارة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا ويعتبرها خطوة للتقدم .

طرابلس 06 أغسطس 2017 ( وال )- رحب السفير البريطاني لدى ليبيا " بيتر مليت " بزيارة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا " غسان سلامة " وبقرب استئناف نشاطها من طرابلس . وقال " مليت " في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ، إن التواصل مع الناس عبر أنحاء ليبيا هو خطوة للتقدم ، مبدياً دعمه لجهود البعثة الأممية الرامية لدعم السلام والاستقرار في ليبيا . هذا وكان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا " غسان سلامة " أعلن أمس بطرابلس ان بعثة الامم المتحدة ستستأنف نشاطها من طرابلس قريبا . وأوضح " سلامة" في تصريح صحافي عقب اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " أمس السبت في طرابلس ان البعثة قررت العودة التدريجية إلى طرابلس والعمل سويا من خلال وكالات الامم المتحدة مع الادارات الرسمية في ليبيا . ( وال )