أيوب قاسم : دعم خفر السواحل الليبي سيكلفنا الكثير بدون مساعدة إيطاليا .

طرابلس 06 أغسطس 2017 (وال) - قال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية عميد بحار " أيوب قاسم " إن " الجانب الإيطالي وصل إلى قناعة بأن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا بد ان تكون بالتعاون الجاد والحقيقي مع ليبيا ". وأوضح قاسم في تصريح خاص لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن " ما يقوم به الجانب الإيطالي لدعم خفر السواحل الليبي سيكلفنا الكثير لو قمنا به بمفردنا "، مشيرا إلى أن مهام "خفر السواحل الليبي هي دعم البحرية الليبية والتصدي لحالات التهريب الحاصلة في البلاد". وأكد " قاسم " أن البحرية الليبية ترفض التدخل في مياهها الإقليمية ، وأن " كل ما نريده من هذه الاعمال هو فرض السيادة الليبية على البحر" . ولفت " قاسم " إلى أن " البحرية الليبية كانت تطالب فيما سبق بتفعيل الاتفاقية الموقعة سنة 2008 والآن إيطاليا أخذتها على محمل الجد، ونحن نعمل على نحو تلك الاتفاقية بداية من الدعم الفني الذي قدمته إيطاليا وصيانه القطع البحرية وتفعيلها وسنستمر على هذا المنوال"، معلنا في هذا الصدد عن قرب "وصول قطعة بحرية إيطالية في الثامن من شهر أغسطس الجاري إلى طرابلس بها ورشة متكاملة وستبقي لفترة بهدف صيانة القطع البحرية الليبية". وعلى الصعيد ذاته فإن مجلس النواب الايطالي كان قد أقر إرسال بعثة بحرية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر والهجرة غير الشرعية . وكانت وزيرة الدفاع الإيطالية ، " روبيرتا بينوتي " قد أوضحت خلال جلسة استماع أمام لجان الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطالي ، أن المهمة الموكلة لقطع البحرية الإيطالية تكمن في “ضمان الدعم اللوجستي والفني والتشغيلي للوحدات البحرية الليبية، بمرافقتها ودعمها من خلال أنشطة مشتركة ومنسقة لضمان كفاءة الطواقم الليبية”. وشددت على أن “جميع الأنشطة تتم بناء على الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الليبية وبتنسيق وثيق” بين الطرفين ". كما نفت وزيرة الدفاع أن تشكل هذه المهمة “ تدخلا أو خرقا للسيادة الليبية”، وقالت “هدفنا هو تعزيز هذه السيادة من خلال تقديم الدعم كي تنفذ (ليبيا) جميع الأنشطة التقليدية للدول ذات السيادة الكاملة”. ( وال )