المصرف المركزي يمنح موافقته لتوريد 570 الف راس غنم اضاحي.الأحد ، 06-08-2017 - 10:56:00

طرابلس 6 اغسطس 2017-( وال )- أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير"ان المصرف قد منح موافقته النهائية لعدد( 54 ) شركة محالة اليه من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لتوريد ( 570 ) الف راس غنم أضاحي بقيمة( 100 )مليون دينار ليبي. وبين الكبير ان موافقة المصرف مشروطة ان يتم التوريد للموانيء الليبية بحلول يوم 20 اغسطس الجاري. وأضاف "الكبير" في رسالة وجهها لوزير الاقتصاد بأن المصرف سجل عدة ملاحظات على الشركات المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد. ... (وال) ...

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