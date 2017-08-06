انطلاق فعاليات الموسم الثاني من نادي نتير للأطفال بمدينة كاباو.

جادو 06 أغسطس 2017 (وال) - انطلقت بمدينة كاباو مؤخرا فعاليات نادي نتير للأطفال وذلك تحت اشراف وتنظيم جمعية نتير للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة . وتتضمن فعاليات البرنامج العام على العديد من الفقرات التعليمية والرياضية والترفيهية من بينها الأشغال اليدوية ودروس دينية وانجليزية ، إضافة إلى الرسم والمسرح ، وعدد من الألعاب ومسابقات . وأوضحت رئيس جمعية نتير الخيرية السيدة " عائشة الرويمض " لمراسل وكالة الانباء الليبية بجادو أن (80) طفلا يشارك في فعاليات الموسم الثاني من فعاليات النادي التي تستمر طيلة شهر أغسطس الجاري بمعدل اربعة ساعات يوميا خلال الفترة المسائية ماعدا يوم الجمعة . واضافت " الرويمض ب" أنه تم تقسيم الاطفال إلى اربعة مجموعات ، يتولى عدد من الاساتذة تعليمهم وتدريبهم على البرنامج العام للفعاليات. وأكدت رئيسة الجمعية انه ستكون هناك رحلات خارجية للأطفال المشاركين في هذه الفعاليات ، إضافة إلى القيام بأعمال تطوعية داخل مدينة كاباو. ..(وال- جادو)..