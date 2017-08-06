الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يؤكد استعداد الجامعة لمراقبة الانتخابات الليبية، في حال عقدها.

القاهرة 6 اغسطس 2017 (وال) - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير " حسام زكي" إن الجامعة على استعداد لمراقبة الانتخابات الليبية، في حال عقدها. واشاد " زكي" في حوار مع جريدة المصري اليوم، بالاتفاق الأخير الذي تم بين رئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج " والمشير خليفة حفتر ، في باريس ، ووصفه بالخطوة الجيدة ، يخدم التعاون والتفاهم والتنسيق وتجاوز الخلافات. ...( وال ) ...