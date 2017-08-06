مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تؤكد ضرورة التزام جميع الاطراف بالاتفاق النووي الايراني .

. طهران 6 اغسطس 2017 ( وال ) - أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي " فيديريكا موغيريني" اليوم ضرورة التزام جميع الاطراف بالاتفاق النووي الذي توصلت اليه ايران قبل عامين مع دول مجموعة (5+1). ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن موغيريني قولها لدى لقائها الرئيس الايرانيحسن روحاني في طهران ان “الاتفاق النووي لا يتعلق بطرف دون آخر وعلى جميع الاطراف المعنية بالاتفاق ان تعمل من اجل الحفاظ عليه”. ووصفت المسؤولة الأوروبية الاتفاق النووي بالانجاز الكبير لايران والاتحاد الاوروبي ، داعية في الوقت نفسه الى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التجاريةوالاقتصادية واستمرار الحوار السياسي بين ايران والاتحاد الاوروبي. وكانت موغيريني شاركت في وقت سابق أمس في مراسم اداء الرئيس الايراني اليمين الدستورية في البرلمان. ... وال ) ...