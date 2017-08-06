قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب السياج الفاصل شمال بيت لاهيا.

بيت لاهيا 6- اعسطس -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباخ اليوم الأحد، أحد الشبان قرب السياج الحدودي الفاصل شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة. وأفاد مراسل وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً لدى اقترابه من منطقة السياج الفاصل شمال بيت لاهيا، ونقلته إلى جهة مجهولة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجراليوم حملات دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية طالت ستة عشر مواطنا فلسطينيا. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وطولكرم واعتقلت المواطنين الستة عشر بزعم انهم مطلوبون . ...( وال )...