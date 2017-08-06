بحرية الاحتلال تطلق قذيفة قبالة شاطئ السودانية شمال غرب مدينة غزة.

غزة 6 - اغسطس - 2017 ( وال ) - أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قذيفة مدفعية صوب شاطئ منطقة بحر السودانية، شمال غرب مدينة غزة. وأفاد مراسل الانباء الفلسطينية "وفا" في غزة، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت قذيفة ونيران رشاشات ثقيلة صوب مراكب الصيادين قبالة بحر السودانية، مما ألحق اضراراً مادية في مركب صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا لترك البحر والعودة إلى بيوتهم. وتتعمد بحرية الاحتلال إطلاق النار صوب الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد. ...( وال ) ...