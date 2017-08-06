كندا : ظهور أول إصابة لإنسان بفيروس غرب النيل في أوتاوا.

أوتاوا 6 اغسطس 2017 ( وال ) أكدت وزارة الصحة الكندية امس السبت، ظهور أول حالة إصابة لإنسان بفيروس غرب النيل في أوتاوا. وقالت في بيان إن كبار السن واؤلئك الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الذي تشبه أعراضه أعراض الإنفلوانزا بما في ذلك الحمى والصداع وآلام العضلات وربما طفح جلدي. وأوضح البيان أن الفيروس يتم نقله من خلال البعوض وهي الحشرة التي تحب أن تعيش وتتكاثر حول البشر والتي تم اكتشافها في المناطق الحضرية في أوتاوا. في السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الكندية أن لديها خطة استباقية للتعامل مع فيروس غرب النيل من خلال المراقبة الأسبوعية لمواقع المياه الثابتة، وهي من صنع الإنسان مثل الخنادق وأحواض إدارة مياه الأمطار كما أن لديها تطبيقات منتظمة لمبيدات اليرقات في أحواض الصيد لتخفيض عدد البعوض. ...( وال ) ...