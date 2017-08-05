إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة تجتمع بمكاتب التفتيش والمتابعة لمستشفيات غرب طرابلس.

طرابلس 5 اغسطس 2017 (وال)- عقد بمستشفى صبراتة التعليمي اجتماعاً ضم مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور سراج السوري ورئيس قسم المتابعة بالإدارة مهندس منير الغول؛ ومدراء مكاتب التفتيش والمتابعة بالمستشفيات و الخدمات الصحية التابعة لمنطقة غرب طرابلس.

وأكد مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال الاجتماع على ضرورة إرسال تقارير سير العمل بالمكاتب بشكل دوري والتواصل المستمر مع الإدارة لحل المشاكل المتعلقة بسير العمل.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها إدارة التفتيش والمتابعة مع مكاتب التفتيش والمتابعة بالمستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا لمتابعة سير العمل فيها.

..(وال)..

