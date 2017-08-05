إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة تجتمع بمكاتب التفتيش والمتابعة لمستشفيات غرب طرابلس.
السبت ، 05- 08- 2017 - 22:37:00
طرابلس 5 اغسطس 2017 (وال)- عقد بمستشفى صبراتة التعليمي اجتماعاً ضم مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور سراج السوري ورئيس قسم المتابعة بالإدارة مهندس منير الغول؛ ومدراء مكاتب التفتيش والمتابعة بالمستشفيات و الخدمات الصحية التابعة لمنطقة غرب طرابلس.\nوأكد مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال الاجتماع على ضرورة إرسال تقارير سير العمل بالمكاتب بشكل دوري والتواصل المستمر مع الإدارة لحل المشاكل المتعلقة بسير العمل.\nويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها إدارة التفتيش والمتابعة مع مكاتب التفتيش والمتابعة بالمستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا لمتابعة سير العمل فيها.\n ..(وال)..\n